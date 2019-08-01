ذكر المحلل السياسي الروسي أندرية أنتيكوف، أنه في حالة نشوب حرب في الخليج العربي بين القوات الأمريكية والإيرانية فإنها ستكون حربا مدمرة للمنطقة وليس للخليج فقط، حيث ستنتشر الحرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضًا، موضحًا أن هناك قلق روسي بهذا الشأن خاصة في ظل ما تراه موسكو أن واشنطن تبذل جهداً من أجل عسكرة المنطقة.

وأضاف "أنتيكوف"، خلال حواره على شاشة "الغد" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الأمور في الخليج العربي كانت تتطور بشكل بسيط قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن التوترات ازدادت عقب الانسحاب الأمريكي.

وأشار إلى أن دفع واشنطن بتعزيزات عسكرية من أجل "عسكرة المنطقة" زاد من مخاطر اندلاع الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن موسكو لن تتورط في تلك الحرب إن اندلعت، إلا أنها تبذل كل جهودها من أجل عودة الأمور لما كانت عليه قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

ويعتقد المحلل السياسي الروسي، أن موسكو ترى أن دول الخليج يمكنها أن تجد حلولاً مناسبة وملائمة لأزماتها دون التدخل الأمريكي الخارجي، خاصة أن السياسية الأمريكية تعتمد على المبدأ الرئيسي "فرق تسُد"، وتستغل الصراعات الداخلية في العالم الإسلامي والعربي.