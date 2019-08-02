شريف عامر يستضيف منتخب اليد للشباب

استضاف الإعلامي شريف عامر خلال برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، اليوم الخميس، أفراد منتخب الشباب لكرة اليد، بعد تحقيقهم برونزية كأس العالم للشباب في إسبانيا، وقال: "النهاردة حلقة مميزة جدا جدا".

وقال شريف عامر: "الشباب دول يستحقوا إننا نبقى معاهم ونروح لهم في المكان اللي بيتدربوا فيه، والمكان اللي صنعوا فيه إنجازهم".

وأضاف الإعلامي، أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم، هو محصلة لتكريم كل المصريين، متطردا: "دايما بيبقى في النقطة دي سؤال، كرة اليد ولا كرة القدم والمقارنة دي، إحنا مش هنبدأ البداية التقليدية دي".