قالت إيمان عوض، المديرة القانونية لمنظمة "إيمجيج" لحقوق الإنسان بالولايات المتحدة، إن الخطاب العنصري ضد المهاجرين والأقليات في الولايات المتحدة شهد تصاعدا كبيرا منذ أن كان الرئيس دونالد ترامب مرشحا للرئاسة وقبل وصوله للسلطة، إذ صدرت عنه تصريحات ضد المهاجرين وطالب بمنع المسلمين من الدخول للبلاد ووصف المهاجرين من أمريكا الوسطى باللصوص ومهربي للمخدرات.

وتابعت أن تلك السياسات يستخدمها ترامب لتحفيز قاعدته الانتخابية قبيل الانتخابات المقبلة حتى يتجنب القضايا الهامة، مؤكدة أن هذا النمط من الخطاب الكراهية يمثل تلك الإدارة فقط وهو بعيداً عن القيم الأمريكية.

وأضافت "عوض"، خلال حوارها على فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبدالقادر، أن ترامب من طباعه نشر الكراهية ضد الأقليات والمهاجرين، وتصاعد الخطاب العنصري في عهده، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية موجه إلى للجميع من المهاجرين والأقليات جميعا ولا يختص فئة بعينها بينهم.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي نهج سياسات تنتهك القوانين الدولية والداخلية أيضا، مشيرة إلى أن إدارة ترامب تراهن على الخطاب العنصري لحشد قاعدة انتخابية، وأنها قامت بنشر الانقسام بين الجمهور الأمريكي مستخدما تلك السياسات.