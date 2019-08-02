"شيحة": السلفيون في المساجد والزوايا يحفزون على زيادة النسل

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، إن بعض السلفيين ما زالوا يسيطرون على الزوايا والمساجد، ويحفزون المواطنين على زيادة النسل، مشيراً إلى أنه عندما يسأل بعض المواطنين البسطاء عن تحديد النسل تكون الإجابة لدى الماشيخ السلفيين: "العيل بيجي برزقه"، وذلك لوقوفهم عند بعض الرؤى التي "تحفز على زيادة النسل".

وأضاف "شيحة"، خلال استضافته ببرنامج "نظرة"، الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من الضروري تجديد الخطاب الديني والثقافي والتعليمي، وهو أمر مهم للغاية حتى يتم تصحيح المفاهيم عند الكثيرين، موضحا أن هناك حاجة للتوسع في دائرة المشاركة بين الشباب في المحافظات للقيام بأنشطة تفرز خيرة شباب مصر للمشاركة في الدورة الثامنة من مؤتمرات الشباب.

وأوضح أن مصر نجحت في تشييد بنية تحتية لتحرك المجتمع بالكامل، وتنعش الاستثمارات، وتفرغ الزحام الشديد بالمدن، وذلك لتواجد قرابة من 30 مليون نسمة في القاهرة وحدها.

وأضاف شيحة أن البرلمان الحالي أحدث ثورة تشريعية غير مسبوقة، وكان له هو والحكومة دورا جبارا في إطلاق حزمة ضخمة من التشريعات.