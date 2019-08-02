أعلن خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية، شملت القرارات تعيين د.هشام محمد جابر نائبا لرئيس جامعة الأسكندرية لشئون التعليم والطلاب ، د.محمد هندى عميدا لكلية التربية جامعة بنى سويف،د.غادة حامد شاكر عميدا لكلية الصيدلة جامعة الزقازيق ، د. هانى حلمى محمد السيد عميدا لكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق، د. آمال محمد يوسف عميدا لكلية التربية الرياضية ، البنات جامعة الزقازيق ،د. ابراهيم على القلا عميدا لكلية الآثار جامعة الزقازيق، د.وليد محمد فتحى زيدان عميدا لكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق .