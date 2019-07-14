أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأجنبية أن قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية لم يحدد نسب الزيادة أو قيمة المصروفات الدراسية للقبول بها، موضحين أن المصروفات تحدَّد وفقاً لجودة الخدمة المقدمة فى كل جامعة.

"التعليم العالى": نحتكم لمبدأ العرض والطلب

وأشاروا إلى أن جميع الجامعات تخضع لمبدأ «العرض والطلب»، وللطالب حرية الاختيار للمؤسسة التعليمية التى يرغب فى الالتحاق بها.

قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، إن مجلس أمناء الجامعة برئاسة المهندس محمد الرشيدى، يبذل قصارى جهده لتوفير كل ما يحتاجه الطالب من خدمات وإمكانيات داخل الجامعة، من أجل تأهيله لأن يكون خريجاً مؤهلاً لسوق العمل محليا ودولياً.

وأضاف الملاحى، لـ«الوطن»، أن الجامعة ستفتح هذا العام كلية للطب البشرى بالشراكة مع كلية الطب بجامعة فيينا بالنمسا على أن تبدأ الدراسة بها مطلع سبتمبر المقبل، موضحاً أن الشراكة تقوم على التعاون المشترك فى شتى المجالات، فى المناهج وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبشأن المصروفات وزيادتها، أوضح «الملاحى» أن مجلس الجامعة قرر زيادة المصروفات الدراسية لكل كلية دون غيرها وفقاً لاحتياجاتها، لافتاً إلى إن نسب الزيادة تراوحت ما بين 10% و15%.

رئيس"ميريت": مصروفاتنا تتماشى مع الجامعات الخاصة فى الصعيد

وقال الدكتور جمال قرشى، رئيس جامعة ميريت بسوهاج، إن الجامعة فى انتظار موافقة وزارة التعليم العالى على الدراسة بكليتى الطب البشرى والصيدلة العام الدراسى الجديد 2019/2020، موضحاً أنه بمجرد صدورها ستبدأ الجامعة فى استقبال ملفات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات.

وأكد «قرشى» لـ«الوطن»، أن المصروفات الدراسية للكليات الجامعية تم تحديدها على أن تتماشى مع المصروفات المعلنة فى الجامعات الإقليمية المجاورة بمحافظات الصعيد، مشيراً إلى أن الزيادة السنوية ستكون مناسبة ومتماشية مع الخدمة التعليمية المقدمة فى الجامعات الأخرى بحيث تكون متوسطة ما بين 10% و15%.

رئيس "المستقبل": الزيادة تخضع لمعايير الخدمة

ومن جهته قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الجامعة انتهت من كافة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، للتقدم بكلياتها الـ7 للعام الدراسى الجديد 2019 - 2020.

وأكد «سرحان»، لـ«الوطن»، أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة الدكتور خالد العزازى قرر تحديد نسبة الزيادة فى المصروفات بالكليات، لافتاً إلى أنها تتراوح بين 10% و15%، مشيراً إلى أن هناك عدداً من البرامج الجديدة ستبدأ الدراسة بها بعدد من كليات الجامعة للعام الدراسى الجديد، موضحاً أن الجامعات الخاصة تحدد دائماً مصروفاتها بناء على جودة الخدمة التعليمية المقدمة بها، فضلاً عن متطلباتها العلمية ومصروفاتها الأكاديمية، خاصة فيما يتعلق ببرامج التوأمة وأعضاء هيئة التدريس والخدمة التعليمية بالكامل.

وأكد الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، أن التعليم داخل الحرم الجامعى يشجع الباحثين على البحث العلمى الذى يؤدى إلى تحسين سمعة الجامعة وتصدرها ضمن الترتيب العالمى للجامعات، وأضاف «حمد» لـ«الوطن»، أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية لا يحدد نسب الزيادة للمصروفات الدراسية سنوياً، لافتاً إلى أن قيمة المصروفات ونسبها ترجع لمستوى الخدمة المقدمة فى الجامعات ومدى جودتها، مؤكداً أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة محمد فريد خميس شدد على ألا تتجاوز نسب الزيادة فى المصروفات الـ15% وفقاً لكل كلية، مؤكداً أن الزيادة طبيعية جداً.

وكشف مصدر مسئول لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لم يحدد حتى الآن نسبة الزيادة للمصروفات الدراسية والتى تراوحت العام الماضى ما بين 10% و15%، مؤكداً أن اتفاق أعضاء المجلس من رؤساء الجامعات الخاصة يكون بالتراضى فيما بينهم وليس إجبارياً، خاصة فى شأن المصروفات.

وأكد المصدر، لـ«الوطن»، أن الجامعات الخاصة تخضع لمبدأ العرض والطلب وجودة الخدمة المقدمة فيها.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

كليات الطب البشرى: 95%

كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى: 90%

كليات الهندسة: 80%

كليات الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب: 70%

كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة: 60%

باقى الكليات 55%