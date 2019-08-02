محمد رمضان يستعرض عضلاته داخل جيم في كاليفورنيا

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

استعرض رمضان في الصورة، عضلاته وجسمه الرياضي داخل إحدى صالات الجيم بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسافر الفنان محمد رمضان، قبل أيام، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل المشاركة في الاحتفال السنوي لمجلة "إنجما"، المقام بولاية كاليفورنيا.

أغنية "انساي"، هي آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، والتي جمعته مع المطرب المغربي سعد لمجرد، والتي تم تصويرها في باريس، ومن إخراج حسام الحسيني.