احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بتحقيق أغنيته "مافيا"، 140 مليون مشاهدة خلال 7 أشهر على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر رمضان عبر حسابه، "ستوري" كتب عليها: "الحمدلله 140 مليون مشاهدة في 7 شهور".

كان رمضان طرح كليب "أنا مافيا"، مطلع العام الجاري، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "مبخفش من حد ولا عمري هكش.. وأي حد هيواجهني هاخده وش.. مدام على حقي هاخد حقي آه معلش.. ولو مش فايق يلا روح وأعمل ريفريش".

بالفيديو محمد رمضان يطرح كليب "أنا مافيا"

"مافيا" غناء الفنان محمد رمضان، وإخراج محمد سامي، وكلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي.