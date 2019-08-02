أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على طريق طنطا كفر الشيخ، خلال عودتهم من سوق الجمعة بمدينة ومركز قطور للمواشي.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا، من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة محملة بعدد من الركاب على الطريق المشار إليه آنفا، بنطاق قرية كنيسة دمشيت، التابعة لمركز طنطا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، حيث تبين انقلاب السيارة ربع نقل محملة بـ7 أشخاص عائدين من سوق الجمعة لبيع المواشي في قطور.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين، إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتبين من التحريات أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة 7 أشخاص في أنحاء متفرقة بأجسادهم، وجميعهم من قرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.