آلية عمل لتعبئة أسطوانات الغاز في بئر العبد.. واحتياطات لسد العجز

وضع العميد إيهاب فرغلي، رئيس مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، آلية عمل لتعبئة أسطوانات الغاز بمحطة التعبئة الرئيسية في المدينة.

وعين رئيس المجلس، مندوبا من إدارة التموين لقياس وزن عشوائي لأسطوانات الغاز عند خروج السيارات المحملة من بوابة المحطة، على أن يشارك في عملية المراقبة، موظف من مجلس مدينة بئر العبد بتوجيهات مديرية التموين مباشرة.

وأوضح رئيس مجلس مدينة بئر العبد ، إلى أن أقصى حد لسعر الأسطوانات داخل المستودع، يتراوح بين 70 و72 جنيها في قرى مركز ومدينة بئر العبد، و75 جنيها بمدينة العريش و80 جنيها لمدينة الشيخ زويد، خصوصا أن محطة بئر العبد هي المحطة الوحيدة لقرى ومدن شمال سيناء بما فيها العريش وأحياءها.

وأكد فتحي راشد وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه يسحب الترخيص مباشرة من المندوبين في حالة عدم الالتزام بالتعليمات، منوها بأن المديرية على استعداد أن تورد 6 سيارات محملة بأسطوانات من محافظة السويس يوميا.

وأضاف راشد، أنه لا توجد أي أزمة في عملية التعبئة والإحضار والتحميل بجميع مدن وقرى المحافظة، منوها بأن المحافظة أخذت جميع الاحتياطات لسد أي عجز قد يحدث.