قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن بكين ستضطر لاتخاذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على فرض المزيد من الرسوم على الواردات الصينية.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينج، في إفادة صحفية يومية، أن الصين لا تريد حربا تجارية، لكنها لا تخشى خوض مثل هذه الحرب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد يوم الخميس بفرض رسوم إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، ما أدى إلى تصاعد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وهز الأسواق المالية.

ومن شأن الرسوم الإضافية أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريبا، وتمثل نهاية هدنة في النزاع التجاري المستمر منذ عام الذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي وعرقلة سلاسل الإمداد.

كما هدد ترامب بزيادة الرسوم إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينج بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.