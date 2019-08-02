ارتفعت أسعار النفط 2%، اليوم، لتتعافى بعد تكبدها أكبر خسائرها في سنوات مع فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الرسوم على الواردات الصينية، ما أدى لاشتداد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين ومستهلكين للخام في العالم.

ووفقا لرويترز، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 7%، يوم الخميس، في أكبر انخفاض لها فيما يزيد على 3 سنوات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة نحو 8% مسجلا أسوأ أداء يومي في أكثر من أربع سنوات.

ووضع هذا الهبوط نهاية لموجة صعود هشة مدفوعة بانخفاض مطرد في المخزونات الأمريكية، على الرغم من أن الطلب العالمي يبدو مهتزا بسبب النزاع التجاري.

وقال ترامب، أمس، إنه سيفرض رسوما بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر، وقد يزيد الرسوم أكثر إذا لم يتحرك الرئيس الصيني شي جين بينغ بسرعة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري.