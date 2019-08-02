ألقي ضباط فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا، بالتنسيق مع أجهزة الأمن فى البحيرة، اليوم، القبض على شخص مقيم بمركز المحمودية فى البحيرة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسرقة كافة الصور الخاصة بهم، ونشر مشاركات من خلال حساباتهم تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهم.

تلقى فرع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بغرب الدلتا، بلاغاً من شخصين مقيمان بمحافظة البحيرة، بتضررهما من مجهول، لاستيلائه على حسابهما بموقع "فيس بوك" وسرقة كافة الصور الخاصة بهما، ونشر مشاركات من خلال حسابهما تتضمن عبارات تشهير وإساءة لهما.

أسفرت جهود البحث عن أن وراء ارتكاب الواقعة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بدائرة مركز المحمودية بالبحيرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وضبط جهاز حاسب آلى وهاتف محمول، وبفحصهما تبين وجود موقع إلكترونى يستخدمه المتهم فى الاستيلاء على حسابات المواطنين، كما تبين قيامه بالاستيلاء على 100 حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وباستكمال الفحص الفنى تبين قيامه بإدارة حساب بموقع "فيس بوك" بصفة منتحلة بغرض التواصل مع المواطنين عبر المواقع المختلفة للنصب عليهم.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة ووقائع أخرى مماثله بغرض الاستيلاء على حسابات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتهديدهم وابتزازهم بغرض الاستفادة منهم مادياً، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.