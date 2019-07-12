كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة البحيرة، خلال ساعات قليلة، عن غموض العثور على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه في مسجد بقرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، اليوم الجمعة، وتبين أن سبب الواقعة، انتحار، حيث أن المجني عليه طالب بالصف الثاني الإعدادي، وله دور ثان في 3 مواد، وقرر الانتحار لرسوبه في الامتحانات.

وكان أهالي بقرية جبارس قبلي بمركز إيتاي البارود، عثروا على جثة طفل مشنوق داخل دورة مياه بأحد المساجد عقب أداء صلاة الجمعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "محمد.ع.هـ" 14 عامًا، معلقة بحبل داخل إحدى دورات المياه بمسجد بقرية جبارس بمركز إيتاي البارود، في ظروف غامضة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وفريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الجريمة، وجارِ تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وشكل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية، ضم المقدم حازم الشيخ، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد إسلام السعدني رئيس مباحث مركز إيتاي البارود، بإشراف اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، لكشف غموض الواقعة، وتبين أنها انتحار.