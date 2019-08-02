استقبل المسرح القومي، مساء أمس، أسامة النقلي سفير دولة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لحضور العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج الفرقة، والذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث يرفع المسرح لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه الجمعة الماضية.

‏وأبدى سعادة السفير إعجابه الشديد بعراقة المسرح وبنائه التاريخي، كما أشاد بالعرض المسرحي "المتفائل" وعناصر إنتاجه ومستوى ممثليه، وأعلن حرصه على دعوة العرض ليُقدم في المملكة العربية السعودية للجمهور السعودي المتشوق للفن الراقي الممتع.

وجاء السفير بناء على دعوة من الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف مدير فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح.

يذكر أن عرض "المتفائل" يقدم يوميا في التاسعة مساء عدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة، العرض من بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام امام.