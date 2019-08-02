تراجعت أسعار الذهب 1%، اليوم، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح، بعدما أدت ضربة جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في النزاع التجاري المستمر منذ عام مع الصين إلى ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا في الجلسة السابقة.

كان المعدن صعد 1% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1446.10 دولار للأوقية، وفقا لـ"رويترز".

يار إلى أن المعدن الأصفر قفز أكثر من 2% يوم الخميس الماضي، بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من الشهر المقبل، لتشتد حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم التي هزت الأسواق المالية العالمية.

وقال ترامب أيضا إنه في حالة عدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية، فإنه قد يزيد الرسوم أكثر، بما يتجاوز حتى الرسوم البالغة 25% التي فرضها بالفعل على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 0.1% يوم الجمعة بعدما سجل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين في الجلسة السابقة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.2% إلى 1441.36 دولار للأوقية، بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة، ويتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في 3 أشهر.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 853.01 دولار للأوقية، بينما انخفضت الفضة 0.8% إلى 16.19 دولار للأوقية. ويتجه المعدنان صوب تسجيل أول هبوط أسبوعي لهما في أربعة أسابيع.