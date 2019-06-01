أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 71 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار على النحو التالي: