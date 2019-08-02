قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن عطل مفاجئ في سيارة البث التلفزيوني وراء قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحسين، حيث كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يلقي الخطبة هناك.

وأضاف المصدر أن ما تردد حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين، وتسبب ذلك في قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة من المسجد، عارٍ تماما من الصحة.

وكانت وزارة الأوقاف نفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام، حول اقتحام ملتحي مسجد الحسين بمحافظة القاهرة، أثناء إلقاء وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الخطبة هناك، مؤكدة أن سبب توقف البث، انقطاع الكهرباء في سيارة البث التلفزيوني.