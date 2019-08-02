تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية من جهودها، لكشف ملابسات وغموض واقعة العثور على سيدة مسنة وحفيدتها مقتولتين داخل منزلهما في مركز ديرب نجم.

اكتشاف الواقعة، بدأت بتلقى اللواء عاطف مهران، مدير الأمن، إخطارا، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة ديرب نجم، من الأهالي، يفيد بالعثور على "أمال. ع. إ" 65 سنة، بائعة فاكهة، وحفيدتها "حبيبة. أ. ع" 3 سنوات، مقتولتين داخل منزلهما في ديرب نجم.

وانتقل ضباط مباحث ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، وتبين وجود آثار اعتداء بالضرب على الجثتين، ووجود كدمات وجروح في الرأس وأنحاء الجسد، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

كما تبين أن القتيلتين تقيمان بمفردهما في المنزل.