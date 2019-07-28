قررت النيابة العامة بالمنيا، في التحقيقات التي جرت بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تشريح جثة "نورهان طارق" 21 عاما، بعد وفاتها داخل عيادة خاصة في مدينة المنيا، أثناء الولادة.

وكان إسلام يحيى، 31 عاما، مشرف مبيعات، زوج المتوفاة، قد حرر بلاغا يتهم فيه "م. ش" طبيبة نساء وتوليد، بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادتها الخاصة، نتيجة الإهمال.

وأوضح الزوج في البلاغ، المحرر عنه المحضر رقم 7956 إداري بندر المنيا، أن زوجته، توفيت داخل العيادة بسبب الإهمال، فحينما ارتفع ضغطها أعطتها الطبيبة محلول صوديوم رغم أنها تعاني من ارتفاع في الضغط، ثم خدرتها دون استدعاء طبيب تخدير مختص، وأغلقت باب العمليات.

وأشار في بلاغه إلى أنه وبعد مرور ساعتين تسرب القلق بيننا، فطرقنا باب الغرفة كثيرا دون رد، ثم تمكنا من الدخول فوجدنا الطبية ملطخة بدماء زوجتي، وطلبت مني نقلها لأقرب مستشفى، ورفضت أن تستدعي هي سيارة الإسعاف وطلبت مني أن أحضر الإسعاف بمعرفتي، وزعمت أن زوجتي ما زالت على قيد الحياة، وبالفعل توجهنا إلى المستشفى العام، غير أننا اكتشفنا أنها فارقت الحياة داخل العيادة.

وأضاف: نقلنا الجثة إلى المنزل وأحضرنا مفتش الصحة، للحصول على تصريح الدفن، وطلب مني التوقيع على التقرير الطبي الذي تضمن أن الوفاة حدثت داخل المنزل، وقال لي: "بدل البهدلة، وتشريح الجثة، إكرام الميت دفنه"، ووقعت على التقرير، لأنني كنت في حالة صدمة، وعقب ذلك اكتشفت أن زوجتي ماتت بسبب الإهمال.

وأكد مسؤول في مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم غلق وتشميع عيادة الطبيبة المذكورة، موضحا أن عقب وفاة "نورهان" تم تشكيل لجنة للتفتيش على العيادة التي جرت الولادة بداخلها، وتبين أنها غير مطابقة للاشتراطات الصحية، ولا توجد بها عناية مركزة، أو غرفة إفاقة، أو أسطوانات أكسجين، كنا أن إجراءات مكافحة العدوي (التعقيم، والتخلص من النفايات) منعدمة تماما.