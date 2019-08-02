يعقد بنك التنمية الإفريقي في مصر بالتعاون مع أفريكسيمبنك المنتدى السنوي للاستثمار في أفريقيا، الاثنين المقبل، ويهدف إلى تشجيع فرص الاستثمار في مختلف المجالات خصوصًا في ظل التحّول التكنولوجي في القارة السمراء.

ويحضر المنتدى مالين بلومبرج المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي في مصر، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وإبراهيم ساجنا مدير أفريكسيمبنك في مصر، بالإضافة إلى باتريك ماكجي ممثل قطاع الاستثمار في إدارة بنك التنمية الأفريقي، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويعد المنتدى ملتقى واسع المجال لكل من القطاعين الرسمي متمثلا في الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص الممثل في مجموعة رجال الأعمال والممولين المرتقبين للمشاركة في المشروعات على المستويات القومية والخاصة في كل من مصر والدول الإفريقية بشكل مباشر دون وسطاء، تحت رعاية المؤسسات الرسمية والدولية المانحة.

وقال بنك التنمية الأفريقي، في بيان اليوم، إن القاهرة تعتبر مركز ونقطة انطلاق نحو أفاق الاستثمار والتنمية على مستوى القارة السمراء في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، ومن ثم تقرر أن تكون مصر هي المحطة الأولى في عرض ومناقشات المشروعات المتوقع إنجازها على المستوى الإقليمي.

وتابع البنك بأنه سيجرى عرض بعض المشروعات التي جرى البدء في تنفيذها بعد إقرارها في النسخة الأولى للمنتدى والمؤتمر الموسع، والذي جرى عقده في مدينة جوهانسبرج في نوفمبر العام الماضي 2018، والتي يشارك في عرضها شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة "إنارة"، إحدى الشركات المنفذة والمشاركة في مشروعات الطاقة التي تقرر إقامتها واعتمادها في المؤتمر 2018.