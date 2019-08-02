بدأت النيابة العامة في القليوبية التحقيق بواقعة قيام تاجر مخدرات بإطلاق النيران على قوة أمنية أثناء ضبطه في مطاردة أمنية وانتهت بمصرعه.

وقررت النيابة تشريح الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتبين من التحريات أن قوة أمنية بمباحث مركز شرطة القناطر الخيرية اشتبهت في سيارة ملاكي، حاول قائدها تغيير اتجاهها للاتجاه المعاكس والهرب حال مشاهدته للقوات، إلا أنه لم يتمكن فتوقف بالسيارة وترجل منها 3 أشخاص وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور قامت القوة بمبادلتهم بإطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة عليهم وضبطهم وتبين أنهم كل من سائقين وعاطل تبين إصابته بعيار ناري أسفرت عن وفاته.

وبتفتيش السيارة ضبط بحوزتهم الآتي: "2 بندقية آلية، فرد خرطوش، 82 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وخزينة آلية فارغة، كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، 6 طرب لمخدر الحشيش وزنت 600 جم، 19 شريط لعقاري الترامادول والأبتريل المخدر، سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، 9 هواتف محمولة، مبلغ مالي قدره 14.159 جنيه".

بمواجهة المتهمان اعترفا بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وأن الأسلحة المضبوطة بحيازتهم للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم وأن السيارة المضبوطة ملك أحد السائقين ويستخدمونها في عملية النقل والترويج.