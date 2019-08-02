الجيش السعودي يحرر 81 أفريقيا احتجزتهم "الحوثي" للإتجار في البشر

أنقذ الجيش السعودي 81 أفريقيا استخدمتهم ميليشيات جماعة الحوثيين في عمليات الإتجار بالبشر، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وحرر الجيش السعودي الأفارقة من قبو احتجزتهم به الميليشيات في سوق "آل ثابت".