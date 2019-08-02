دعت السلطات الإندونيسية بعض سكان جزيرة جاوا التوجه إلى مواقع مرتفعة، تحسبا لوقوع تسونامي إثر زلزال قوي ضرب المنطقة.

ووقع إنذار من وقوع تسونامي، إثر زلزال قوي ضرب جنوب غرب إندونيسيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.