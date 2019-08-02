نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو أنتجته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مدينة المنصورة الجديدة، وما أُنجز بها حتى الآن من نهضة عمرانية.

وعلق هاني يونس عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، "مساء الجمال.. اتفرجوا على الفيديو ده كويس أوى..اتفرجوا تاني وتالت على الإنجاز اللي في بلدكم دي مدينة المنصورة الجديدة.. إشي خيال يا ناس على رأي العبقري سنبل.. تحيا مصر".

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد صرح بأنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وبلغت نسبة الإنجاز 50 %، وجارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 80%.

وأضاف وزير الإسكان: جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 35 %، والفيلات الكلاسيك 20%، وبلغت نسبة تنفيذ 58 عمارة بالإسكان ذي الطابع الساحلي 17%.

وأشار الوزير إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 800 م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش "ممشي - كافتريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال"، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4 كم بالجهة الغربية من الكورنيش 48%.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل شبكات مياه الشرب، وبلغت نسبة إنجازها 20%، وشبكات الصرف الصحي، وبلغت نسبة إنجازها 52%، وشبكات الطرق، وبلغت نسبة إنجازها 30%، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، وهي مدرستان للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 15% - 8 أسواق تجارية بالمناطق "1، 2، 3، 4"، وبلغت نسبة التنفيذ 44% - مركز صحي وبلغت نسبة التنفيذ 20%.