تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اليوم، من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من الهواتف المحمولة والمشغولات الذهبية، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة.

أشتبه كلاً من مستور أبوثلاث، رئيس الوردية، وجورج شاكر، مأمور الحركة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط العربية رقم (G9 603) القادمة من الشارقة، فى الراكب "م. ع. ا"، وذلك عندما لاحظا أثناء مناظرة جواز سفره أنه كثير التردد والسفر، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها لرجال الجمارك فأجاب بالنفى.

وبمناولته إقرار وصول راكب، فأقر بخط يده، أنه يحمل فقط عدد أثنان حقيبة بهما أمتعه شخصية فقط لاغير.

وبالعرض على مدير إدارة جمارك مطار برج العرب الدولى، قرر بتمرير حقائبة على جهاز فحص الأمتعة (X-ray) بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة حيث حاول الراكب إخفاء كيس خاص بالأسواق الحرة كان يحمله بيده وعدم تمريره على جهاز فحص الأمتعة، وذلك بوضعة أسفل الجاكت بعربة الحقائب ولاحظ ذلك مدير الجمرك الذى أمره بتمرير كل أمتعته حتى الصغير منها على الجهاز وتم تأكيد الإشتباه.

حيث شكلت لجنة جمركية لتفتيش أمتعته من مأمورى الحركة، بالإضافة إلي تفتيشه ذاتيًا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 15 هاتف محمول ماركة آيفون موزعة ومخبأة بين طيات الملابس والغالبية داخل الكيس الذى حاول عدم تمريره على جهاز فحص الأمتعة، وبتفتيش الراكب ذاتياً تم العثور على 5 هواتف أخرى بحقيبة الوسط التى يرتديها، وبلغت قيمة المضبوطات 195150جنيه.

وفي السياق ذاته، وردت إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركي والأمن الجمركي بالموانىء الجوية، بالإشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب"، القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من برجاموا، ايطاليا.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أى بضائع أو اشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك؟ أجابت بالنفى.

وبمناولتها إقرار وصول راكب، أقرت بخط يدها، أنها تحمل فقط عدد ثلاثة حقائب بها أمتعه شخصية ملابس وشامبوهات وأحذية فقط لاغير.

وبتمرير حقائبها على جهاز فحص الأمتعة (X-ray) بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الإشتباه.

شكلت لجنة جمركية لتفتيش أمتعتها بكل دقة، وبالفحص تبين وجود 2 لفافة صغيرة ملفوف عليها بورق المناديل البيضاء والبلاستك الشفاف، وبتفريغها عثر بداخلها علي كمية من المشغولات المعدنية صفراء اللون التى يشتبه أن تكون من معدن الذهب الثمين، وبتفتيش الراكبه ذاتياً داخل غرفة مخصصة لتفتيش السيدات بمعرفة عثرت على كمية من ذات الصنف على جسم الراكبة أسفل ملابسها، وبتجميع ووزن المضبوطات تبين أنها تزن حوالى 475 جرام تقريباً، وبلغت قيمة المضبوطات 285 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته، اشتبه جورج شاكر، مأمور الجمرك، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة اير كايرو القادمة من الكويت في الراكب "م. ج"، مصري الجنسية.

وبالعرض علي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس الوردية، ومكافحة تهريب، ومدير إدارة الأمن الجمركي، وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 8 علب هواتف محمول آيفون مخبأة بين طيات الملابس، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين تواجد 8 هواتف محمولة آيفون مخباة بملابسه التى يرتديها، وبلغت قيمة المضبوطات 90 ألف جنيه.

قرر محمود فرغلي، مدير عام المواني الجوية، إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 37 و 38 و 390 لسنة 2019، و تحريز المضبوطات.

ياتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي الانصاري، رئيس قطاع النظم و الاجراءات والمشرف علي الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.