أصيب 8 أشخاص، اليوم، في حادثي تصادم منفصلين على الطريق الصحراوي عند الكيلو 30 باتجاه القاهرة، بالقرب من مركز وادي النطرون في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، عند الكيلو 30 اتجاه القاهرة، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "بيشوي.م.أ"، 51 سنة، و"عفاف.ن.م"، 46 سنة، و"بيتر.س.ت"، 21 سنة، و"صفوت.ن.م"، 49 سنة، و"يوسف.ص.ن"، 15 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج.

ووقع الحادث الثاني بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون، وأسفر عن إصابة "لمياء.ح.أ"، 40 سنة، و"عبدالرحمن.أ.ش"، 40 سنة، و"حنان.م.م"، 27 سنة، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي للعلاج، وحُرر محضران بالحادثين.