لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" بمحافظة البحيرة، أثناء زفة عروسين.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أثناء زفة فرح عروسين على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار"، أمام قرية كوم الفرج.

وأسفر الحادث عن مصرع منصور موسى اللافي، 72 عاما ومقيم بقرية كوم الفرج، وأحمد خلف محمد دياب 50 عاما ومقيم بقرية المهدية، وإصابة 4 آخرين هم مصطفى علي عبدالغنى 29 سنة ومقيم بعزبة كتكوت، ومحمود سعد العشري 29 عامًا ومقيم بعزبة كتكوت، وعمر السيد حسين 29 عاما ومقيم بعزبة الأحمر، وإبراهيم أحمد مخلوف 28 سنة ومقيم بعزبة نوارن مصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجثتي المتوفيين لثلاجة الموتى بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.