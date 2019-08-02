قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة "غازتك" لتحويل السيارات للعمل بالغاز، إن أعداد السيارات اللتي جرى تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي في مصر، بلغت 267 ألف حتى نهاية الشهر الماضي.

وأضاف فرحات لـ"الوطن" أن معدلات الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب القرارات الصادرة مؤخراً بشأن تحريك أسعار الوقود نظراً للوفر الكبير الذي يحققه الغاز الطبيعي للعميل، والذي يتمثل في فارق السعر بين البنزين والغاز الطبيعي.

40% نسبة ارتفاع معدلات الإقبال على تحويل سيارات الأجرة

وأشار إلى أن هناك ارتفاع في معدلات الإقبال على تحويل السيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي مؤخراً إلى ما يزيد على 3000 سيارة شهرياً، منوها بارتفاع معدلات تحويل السيارات الملاكي بنسبة نحو تصل إلى نحو 40% مقارنة بالمعدلات السابقة.

وأكد أن الإقبال على تحويل السيارات الأجرة يزيد على الملاكي، نظراً لأن كميات الوقود التي تستهلكها السيارات الأجرة يومياً أكبر من السيارات الملاكي، لأنها تقطع مسافات طويلة على مدار اليوم، ما يدفع سائقي السيارات الأجرة لاستخدام الغاز الطبيعي للاستفادة من الوفر الذي يحققه العميل من فارق السعر بين البنزين والغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن محافظات القاهرة الكبرى تستحوذ على النصيب الأكبر من الإقبال على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، نظراً لارتفاع معدل انتشار محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي ومراكز تحويل السيارات مقارنة بالمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية.

تحويل 50 ألف سيارة ملاكي و142 أجرة العام الجاري

وتابع: "طبقاً لخطط التوسع الجارية في استخدام الغاز الطبيعي، فإنه من المستهدف تحويل 50 ألف سيارة خلال العام الحالي، وتحويل 142 ألف سيارة أجرة تعمل بالبنزين خلال ثلاث سنوات حتى ديسمبر 2022، بخلاف إحلال 88 ألف ميكروباص يعمل بالسولار تعدى عمرها الافتراضي 20 سنة".

وأوضح رئيس "غازتك" أنه جرى وضع خطة منذ سنوات للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى بأتوبيسات النقل العام، ومؤكدا تشغيل العديد من محطات التموين بالغاز الطبيعي بجراجات هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

واستطرد: "يوجد حالياً 4 محطات تابعة لغازتك مخصصة لتموين أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، لتخدم تموين الأتوبيسات بالغاز بالإضافة إلى سيارات الجمهور وفقاً لعدد الأتوبيسات المقرر توريدها من هيئة النقل العام أنذاك".

ويرجع التوجه نحو استخدام الغاز بأتوبيسات النقل العام للتوفير الكبير الذي يحققه مقارنة بالبنزين والسولار فضلاً عن مميزاته البيئية وحفاظه على البيئة، حيث أعلنت محافظة القاهرة مؤخراً بأنه في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي سيتم استلام أول دفعة من الاتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات من إجمالي 121 أتوبيس تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول في الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام.