خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 آلاف عربة مجانية، موزعة على ثلاث نقاط؛ عند باب السلام، وباب الملك عبدالعزيز ونقطة ثالثة عند الشبيكة، ضمن عنايتها بزوار بيت الله الحرام وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتوفر رئاسة الحرمين العديد من الخدمات؛ أبرزها خدمة عربات الطواف والسعي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة التي تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من عربات مجانية وعربات كهربائية.

وجهزت الرئاسة 775 عربة كهربائية فردية وثنائية مدفوعة الأجر بسعر رمزي، وهي عربات ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى أنه تم تجهيز مسار خاص بها للطواف والسعي.

ووفرت الإدارة أيضاً 3 آلاف عربة مدفوعة الأجر، بسعر رمزي، وهي حاصلة غلى تصاريح من قبل رئاسة الحرمين بالعمل على مدار الساعة.

وتوفر الرئاسة 177 موظفًا كفء جرى تأهيلهم للعمل من خلال عدد من البرامج التدريبية في فن التعامل مع زوار بيت الله الحرام، ويجري مراقبة سير العمل في جميع طوابق المطاف والمسعى وسحب عربات المرتزقة، بالتعاون مع رجال الأمن في المسجد الحرام.