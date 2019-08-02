انتهت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، من تحصين 48491 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية.

وقالت الدكتورة علا محمد حامد، مسؤول الأبيدميولوجى والعلاقات العامة بمديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، إن الحملات مستمرة بجميع مراكز المحافظة الخمس، وتستهدف جميع المناطق وخاصة البعيدة، وهناك محاضر للمزارعين والمربين الذين امتنعوا عن تحصين الماشية.

وأوضح الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المحافظة خالية تماما من أي أمراض وبائية أو متوطنة، بسبب المتابعة المستمرة وتكثيف المرور الميداني، ووعي المزارعين والمربين إضافة إلى أن درجة الحرارة المرتفعة ساهمت في القضاء على معظم الأمراض ومنعت انتشارها.

وأشار إلى أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بتوفير الدعم اللازم لنجاح الحملة، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتوعية المواطنين، وأصحاب الماشية بأهمية التحصين وحماية الحيوانات والحفاظ عليها، مطالبا المواطنين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة وتحصين الماشية، والالتزام بكل تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.‎