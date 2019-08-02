بدء رصف طرق قرى ديروط ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة بأسيوط

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه جاري استكمال خطة الرصف الجديدة المدرجة ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020 والتي تتضمن أعمال رصف وصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق المحافظة، لافتًا إلى تنفيذ أعمال رصف لبعض الطرق بقرى ديروط على أن تستكمل باقي المراكز تباعًا طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الصعيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة. وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي وحدة الرصف لتنفيذ خطط الرصف الخاصة بمراكزهم في المواعيد المقررة طبقاً للإشتراطات والمواصفات القياسية، لافتا إلى استمرار رفع كفاءة الطرق بين القرى لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية.

من جانبه، أوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه تم التنسيق مع وحدة الرصف التابعة للمحافظة، والبدء في أعمال الرصف المدرجة بالخطة الجديدة 2019/2020 بقريتي جرف سرحان والكودية، لافتًا إلى متابعة الأعمال أولًا بأول وتكثيف الجهود للانتهاء من رصف الطرق المعتمدة بالخطة.