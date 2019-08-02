أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم، عن انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الإيمان بحي غرب مدينة أسيوط، تمهيدًا لافتتاحها للجمهور بالمجان في عيد الأضحى المبارك لتصبح متنفسا ترفيهيًا للمواطنين وخاصة لقاطني مناطق المعلمين والأربعين والسادات، وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة على مراحل بجميع المراكز والمدن.

وقال المحافظ إنه تم تطوير ورفع كفاءة الحديقة، ونقل الألعاب الجديدة إليها من المعرض المواجه للديوان العام، والتي تم تصنيعها بأيدي طلاب ومشرفي مدارس التعليم الفني بأسيوط ضمن مبادرة المحافظة لإعادة تدوير مخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية والاستفادة منها في تصنيع مقاعد وبرجولات وألعاب أطفال لوضعها بالحدائق والميادين والأماكن العامة، لافتًا أن المحافظة حريصة على إقامة المزيد من الحدائق والمتنزهات وتطوير القائم منها بالفعل لجعلها متنفس حضاري لأهالي المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لطلاب ومشرفي مدارس التعليم الفني بقيادة محمد النمر مدير التعليم الفني على جهودهم ومشاركتهم المجتمعية في أعمال التجميل والتطوير والدهانات وصناعة البروجولات والمقاعد وألعاب الأطفال، والتي تم تنفيذها بورش هذه المدارس ضمن خطة التجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لأسيوط وعودتها كسابق عهدها عاصمة للصعيد.