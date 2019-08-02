ألقى الدكتور عبد الله رشدي، أول خطبة جمعة له اليوم، بعد عودته لأداء عمله الدعوي، وذلك بعد صدور حكم قضائي يلزم وزارة الأوقاف بإعادته لعمله كإمام وليس كباحث دعوة.

وقال رشدي، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": أديت خطبة الجمعة اليوم، بعد أن صدر القرار الوزاري بعودتي مرة أخرى لجميع مهامي الدعوية، ونسأل الله التوفيق في العمل والثبات على الحق.. على الحق ماضون وبالكتاب والسنة ملتزمون، بعيدا عن سفاهات التنوير والتمييع، وضلالات الدواعش الخوارج.

وأضاف رشدي: أتقدم بالشكر والعرفان للدكتور محمد مختار جمعة وزيرالأوقاف على ما تفضل به من توجهات كريمة بتيسير الإجراءات الإدارية لعودتي، كما أتقدم بالشكر لأسرة مكتب مصر للمحاماة على ما قدموه لي من دعم وترافع في قضيتي، وعلى رأسهم المستشار حسين مريد، الذي لم يأل جهدا ولم يدخر وسعا في تقديم ما يمكن تقديمه لي في هذه القضية.

يذكر أن حكم المحكمة الإدارية رقم 63433، لسنة 71 ق قضى بعودة عبد الله محمد رشدي، وإلغاء القرار رقم 2930 لسنة 2017، فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بوظيفة باحث دعوة بأوقاف القاهرة وما ترتب عليها من آثار.