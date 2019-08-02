بدأت قبل قليل، مراسم عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، في قاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم بالمرعشلي.

وحرصت منى الشاذلي، وبوسي شلبي، وعبير صبري، وبوسي، وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، وإلهام شاهين، ودينا، ونبيل الحلفاوي، على تقديم واجب العزاء.

وأعربت الفنانة هالة صدقي عن صدمتها، عقب معرفتها -عبر اتصال هاتفي- بوفاة والدتها، مساء أمس الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وقالت هالة صدقي، لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن تمت مساء أمس، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر.