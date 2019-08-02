انهارت الفنانة هالة صدقي، وأجهشت في البكاء، خلال استقبالها المعزين في جنازة والدتها بقاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم في المرعشلي.

وبدأت قبل قليل مراسم العزاء، بحضور منى الشاذلي، وبوسي شلبي، وعبير صبري، وبوسي، وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى، وإلهام شاهين، ودينا، ونبيل الحلفاوي،

وكانت الفنانة هالة صدقي أعربت عن صدمتها، عقب معرفتها بوفاة والدتها، مساء أمس الخميس، في منزلها بالقاهرة، خلال قضاء الفنانة عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وقالت صدقي، لـ"الوطن": "أمي مكنتش تعبانة أوي، وأنا راجعة من الساحل الشمالي، علشان ندفنها"، مضيفة أن إجراءات الدفن تمت مساء أمس، بمقابر الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر".