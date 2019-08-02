قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة فرانسيس فانون، إن زيارته الثانية لمصر كانت رائعة، مؤكدًا أن دورها محوري في مجال تطوير صناعة الغاز في المنطقة.

وأضاف خلال تصريحات لكاميرا "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة "mbc مصر"، على هامش الزيارة، أن وزير البترول المصري عملي جدًا في معالجته للأمور، حيث أسهمت جهوده كثيرًا في دعم دور مصر في مجال الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتابع: وزير البترول المصري استخدم فكرا شموليا من أجل دفع عجلة التنمية الإقليمية، وبفضل ذلك أدركت الأطراف المعنية أهمية دور الطاقة في تعزيز روح التعاون بينها دعما للاستقرار السياسي ودفع التنمية الاقتصادية للجميع.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة البلدين ستدعم التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء ووزارة الطاقة الأمريكية في المجالات المختلفة بالطاقة، وتسهم في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووقَّعت حكومتا مصر والولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة تفاهم، لعقد حوار استراتيجي سنويا بين البلدين، حول قضايا الطاقة.

المذكرة وقعها كلا من، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، و"ريك بيري" وزير الطاقة الأمريكي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء.

وبحسب المذكرة، التي وُقِّعت اليوم، خلال مؤتمر عقدته الغرفة الأمريكية، من المقرر أن يعقد المؤتمر مرة على الأقل كل عام.