دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال ترؤسها الجلسات الختامية للاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، لعقد دورة استثنائية للجنة بعد 6 أشهر، تماشيًا مع أحقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للدعوة لاجتماع استثنائي إذا دعت الحاجة إلى ذلك، موضحة أن هدف الدورة مناقشة وإيجاد الحلول للقضايا الصحية العاجلة الهامة التي تشغل الدول الأفريقية.

وقالت زايد إن اللجنة معنية بالإنسان وحقوقه في القارة السمراء، وإن هدفها متابعة تحقيق التوصيات التي ستخرج بها اللجنة ومدى تنفيذها على الأرض، لافتة إلى أن ذلك سيكون له بالغ الأثر، حيث تتطلع اللجنة لتحقيق أساسيات الحياة وأولها صحة الإنسان وإحراز تقدم ملحوظ في الملفات المعنية بالصحة والسكان ومكافحة المخدرات ومتابعة إجراءات التصديق على اتفاقية وكالة الدواء الأفريقية AMA المعنية بتوحيد شراء الدواء.

واقترحت زايد سرعة التعجيل بانعقاد اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، ليصبح موعد الانعقاد كل عام بدلا من عامين، حيث إن طول الفترة بين انعقاد تلك الاجتماعات يفقد الحماس والقدرة على المتابعة، داعية الاتحاد الأفريقي لدعم الانعقاد السنوي للمؤتمر، الذي من شأنه أن يترك أثرا كبيرا على الشعوب الأفريقية ويساهم في تطوير ودعم المنظومة الصحية الأفريقية.

وأشارت زايد إلي أن مصر ستعمل جاهدة لتقديم الدعم من أجل انعقاد الدورة الاستثنائية، كما أنها ستناشد منظمات الأمم المتحدة لتقديم الدعم لمتابعة انعقاد هذه الاجتماعات ووجود آلية جادة للمتابعة.

وأكدت زايد تشرفها كرئيس اللجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات أن تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أنها ليست منحة من مصر ولكن حق أصيل للدول الأفريقية من أجل خدمة احتياجات الشعوب الأفريقية.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع الثالث للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، عقدت الدكتورة هالة زايد مناقشات ثنائية مع وزيرة الصحة الأوغندية "جان روس" ناقشا خلالها سبل التعاون فى ملفات علاج الملاريا بأوغندا وتقديم العلاج بأسعار مناسبة ودعم مبادرة دول إقليم بحيرة فكتوريا للحد من انتشار الملاريا.

كما أكدت وزيرة الصحة المصرية إرسال وفد طبى لأوغندا لعلاج فيروس سي وتقديم العلاج لـ 3000 من المصابين، بالإضافة إلى إرسال وفد طبى لعمل عيادة متكاملة لعلاج الفيروسات الكبدية ومتابعة ما بعد العلاج وتدريب الأطقم الطبية بأوغندا.

كما رحبت زايد باستضافة وفد أوغندي لمدة أسبوعين بمصر، للتدريب على الإسعاف الجوي والبري والبحري.