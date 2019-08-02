أمن الجيزة يحدد هوية المتهمين بالسطو المسلح على محطة بنزين في الهرم

قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت، اليوم، من تحديد هوية المتهمين بالسطو المسلح علي محطة بنزين بالهرم، وسرقة 350 ألف جنيه. وأضافت المصادر أن مأمورية من مباحث الجيزة، بالتنسق مع قطاعات الأمن بالوزارة، تطارد المتهمين في الأماكن التى يترددون عليها، لضبطهم، متوقعة أن يتم ضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، قد تلقت بلاغا من صاحب محطة بنزين بالهرم، بتعرضه للسرقة علي يد 3 أشخاص مجهولين ومسلحين، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، وقامت بمعاينة مكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث تمكن من تحديد هوية المتهمين خلال 72 ساعة، وجاري ضبطهم.