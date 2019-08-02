كثفت مدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدي استعداداتها لاستقبال المصطافين بمناسبة قرب عيد الأضحى حيث تم الدفع بمعدات ورجال الإنقاذ والإسعاف ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر بدمياط.

وذكر بيان، للوحدة المحلية، أنه تم إنقاذ 18 حالة من الغرق وانصرافهم من الشاطئ بخير كما تم تسليم 167 طفلا تائها إلى ذويهم.