حرصت الفنانة فيفي عبده على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنانة هالة صدقي، في قاعة البابا شنودة الثالث بكنسية العذراء مريم بالمرعشلي.

وظهرت "عبده" بنظارة طبيبة وأزياء سوداء خلال هذا العزاء، الذى جاء عقب عودتها من إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي.