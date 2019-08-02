حضرت الفنانة سميحة أيوب والفنان محمد رياض عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، منذ قليل، والمقام حالياً داخل كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

وتوفيت والدة هالة صدقي، مساء أمس، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، حيث دفنت بمنطقة السادس من أكتوبر.