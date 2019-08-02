طالب أهالي مدينة أسيوط، اليوم، القيادات الأمنية بتكريم النقيب محمد الشريف، من قوة قسم أول أسيوط، لسيطرته على مسجل خطر ونجاحه في القبض عليه.

وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنه أثناء قيام المسجل خطر صلاح سيد فرغلي سيد، 42 سنة، والهارب من حكم بالمؤبد في قضية قتل وسرقة بالإكراه، بالتشاجر مع سائق توك توك مستخدما سلاح ناري بجوار الكنيسة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، حاولت قوة تأمين الكنيسة ضبطه إلا أنه قام بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم، وتم التعامل معه حتى نفذت ذخيرته وقام النقيب محمد الشريف والقوه المرافقة له من السيطرة عليه وضبطه بعد قيامه بإصابة أمين شرطة بسلاح أبيض كان في حوزته، وتبين أنه تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.