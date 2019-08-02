حصلت "الوطن" علي تقرير وزارة الصحة الخاص بحصاد الشهر الأول من إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والذي انطلق في الأول من شهر يوليو الماضي، بمحافظة بورسعيد.

وشهد التشغيل التجريبي، بحسب التقرير، إقبالا شديدا من مواطني بورسعيد حيث تم تسجيل 28.3% من المواطنين في المنظومة وذلك من خلال 22 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء المحافظة لفتح الملف العائلي الخاص بأسرهم وبلغ عدد الأسر التي تم تسجيلها خلال الشهر الأول من التشغيل التجريبي 77846 ملفا، ما يُعادل 260 ألفا و966 مواطنا وهو يمثل حوالي 28.3% من المستهدف تسجيلهم بالمحافظة 920 ألف مواطن.

وخلال الشهر الأول من تفعيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تم إجراء 1461 عملية جراحية في 7 مستشفيات تم ضمها للمرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.