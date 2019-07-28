أجرت الفرق الطبية في محافظة بورسعيد 300 عملية جراحية حتى الآن، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، حسبما أكدت الدكتورة نيفين النحاس، معاون وزير الصحة للتأمين الصحي الشامل، خلال تصريحات لها مع قناة "extra news".

وأشادت "النحاس"، بالإقبال الكثيف من قبل المواطنين في بورسعيد، على التسجيل بالمنظومة الجديدة، حيث أشارت إلى أن الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل مقدمة لجميع المواطنين دون تمييز.

وأوضحت معاون وزير الصحة للتأمين الصحي الشامل، أن هناك حرصا على إرسال الفرق الطبية، للتدريب في الدول صاحبة التجارب الرائدة في الصحة، مؤكدة أن المواطن يقوم بفتح ملفه الطبي ضمن المنظومة خلال 15 دقيقة، ومجانا.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، فعاليات الماراثون الرياضي للجري والدراجات بمحافظة بورسعيد، بهدف التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودعوة المواطنين لفتح ملفات الأسر بوحدات طب الأسرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الماراثون أطلقته الوزارة، متمثلة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحتنا في أسلوب حياتنا"، و"المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، وشارك به 300 مواطن من أهالي بورسعيد، من ضمنهم نحو 50 من ذوي القدرات الخاصة.

وأضاف مجاهد أن فعاليات المارثوان بدأت في الثامنة صباح أمس، من نقطة الانطلاق أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، مرورا بشارع 23 يوليو، ووحدة صحة العرب، ووحدة صحة المناخ 1، ومستشفى التضامن، ومستشفى الرمد، وصولا إلى ميدان حديقة الأمل في تمام الـ9 مساء، وتقدم الماراثون سباق للدرجات، والمشاركون من ذوي القدرات الخاصة.