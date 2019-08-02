قال الدكتور أسامة حمدي مدير برنامج السكر بمركز جوزلين وأستاذ السمنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إنه كل 5 سنوات ينضم 30% من المصريين إلى مرضى السكر.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "أجرينا بحثا على عدد من الشباب لمعرفة من سيصاب في المستقبل بمرض السكر فوجدنا أن النسبة 47.5% عندهم استعداد للإصابة بالسكر".

وتابع: "الوجبات السريعة والضغط النفسي أهم الأسباب المرتبطة بالإصابة بالسكر، وعملنا دراسة تانية هامة للغاية وأصبح من ضمن المشاكل المرتبطة بالسمنة بشكل كبير مشكلة تراكم الدهون داخل الكبد".

واستطرد: "أجرينا كشفا على الطلاب ووجدنا أن 48% منهم يعانون من ترسبات دهنية في الكبد، والتي تؤدي مستقبلا للفشل الكبدي وتليف الكبد".