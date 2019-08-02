السيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 200 ألف طالب.

وأكد فى بيان، اليوم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مع إتاحة تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء بعد غد.

وأعلنت وزارة النقل أنها انتهت من التنسيق بشكل كامل، مع وزارة التعليم العالى لتشغيل «المعهد الفنى فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية» بمنطقة وردان، الملحق بمركز تدريب وردان، التابع للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتباراً من العام الدراسى الجديد، الذى يبدأ فى سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه تم إدراج المعهد بالمرحلة الثانية للتنسيق.

"النقل": إدراج معهد "السكة الحديد" ضمن المرحلة الثانية.. وبدء الدراسة به فى سبتمبر

وقالت الوزارة فى بيان، اليوم، إن المعهد سيقبل 100 طالب من راغبى الالتحاق به، بعد إجراء الاختبارات الخاصة لاختيار 50 من بينهم فى تخصصى «نظم الإشارات الكهربية» و«ميكانيكا الوحدات المتحركة»، على أن يستكمل الـ50 الآخرون من حملة الشهادات الفنية المتوسطة فى ذات التخصصات لتشغيل المعهد.

وأضافت أن الهدف من إنشاء المعهد هو تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة، لمواكبة التطور الهائل فى مجال السكك الحديدية، بحيث يكون الخريج مؤهلاً للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا فى هذا المجال، مشيرة إلى أن مدة الدراسة سنتان دراسيتان، يمنح الطالب بعدها شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية فى التخصص، معتمدة من وزارة التعليم العالى، وفقاً للضوابط المنظمة لذلك.