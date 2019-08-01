117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2019 ـ 2020

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأحد المقبل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس الأربعاء الموافق 31 يوليو، ويستمر حتى السابعة من مساء الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري.