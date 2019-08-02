جدد قاضي المعارضات، حبس المتهمة بقتل طفلة زوجها في حوش عيسى بالبحيرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، كما قرر أحمد الطوخي وكيل نيابة حوش عيسى، عرض المتهمة على مستشفى المعمورة للأمراض النفسية، لبيان مدى سلامة قواها العقلية.

وكانت زوجة الأب "هناء. ط. ع" 32 سنة، اعترفت بارتكابها جريمة قتل طفلة زوجها "ولاء" 4 سنوات، بكتم أنفاسها والتخلص منها، لعدم قدرتها على الإنجاب، بعد أن تزوجت للمرة الثالثة دون إنجاب، وبعد أن طلبت من زوجها الحالي "أنور.ع.ع"، إجراء عملية جراحية تساعدها على الإنجاب، إلا أنه رفض، فصبت جام غضبها على الطفلة البريئة، وتخلصت منها، حتى تضع زوجها أمام الأمر الواقع، لاسيما بعد وفاة طفله الأول منذ فترة.

وكان اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد عمرو الطنيخي، مأمور مركز حوش عيسى، يفيد بورود بلاغ من "أنور.ع.ع" مقيم بحوش عيسى، بشكه في وفاة ابنته "ولاء" 4 سنوات، واتهم زوجته بأنها وراء الوفاة، مشيرا إلى أنها اعتادت التعدي عليها بالضرب. وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين إصابتها بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وقررت النيابة انتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

وكشفت تحريات ضباط المباحث، تفاصيل زواج الأب من المتهمة التى يرتبط بعلاقة قرابة بها، بعد وفاة زوجته تاركة له طفل وطفلة، وأوضحت التحريات أن الزوجة المتهمة تزوجت مرتين من قبل وطلقت لعدم الإنجاب، وأنها كانت ترغب في العلاج حتى تتمكن من الإنجاب، إلا أن الزوج رفض ذلك، ما أصابها بحالة نفسية سيئة، ودفعها للتعدي بالضرب على الطفلة حتى الموت.

وتمكن ضباط مباحث حوش عيسى، من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بكتم أنفاس الطفلة والتخلص منها حتى يخلو الجو لها وتستطيع العلاج والإنجاب.