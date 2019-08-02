عمرو أديب: العرب متمسكون بحل الدولتين.. ومواقفهم قوية ومنسقة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواقف العربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قوية، مشيرًا إلى أن التنسيق بين دولتي مصر والأردن في هذا الخصوص قوي جدًا.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أنه لا سلام إلا بعودة الأراضي المحتلة، مشددًا على تمسك مصر والأطراف العربية بحل الدولتين، حيث أشار، إلى أن هذا الحل ليس موجودًا فيما يعرف إعلاميًا بصفقة القرن.

واستشهد أديب، بتصريحات توماس جولدبير القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، والتي أكد فيها على أن هذه الصفقة لن تتضمن التنازل عن أجزاء من مصر ولا تتضمن أيضًا مبادلة الأراضي.

وتابع: "مشكلتنا فكرة الأمريكان والإسرائيليين الدولة الواحدة دون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرروا مسألة الحكم الذاتي للفلسطينيين لبعض الأراضي".